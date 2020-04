1 нерабочая неделя для России может обходиться потерей 500-600 млрд. рублей

Предположительные потери российской экономики за апрель 2020 года могут составит 2-2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщил принадлежащий Григорию Березкину телеканал РБК. Подсчеты произвели экономисты Райффайзенбанка, Альфа-Групп и специалисты Высшей Школы Экономики.

Напомним, что 2 апреля президент РФ России Путин своим указом объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Данный указ является одной из мер, направленных на борьбу с пандемией вируса. При этом президент наделил дополнительными полномочиями глав регионов, которые могут на местах вносит точечные коррективы и изменения в федеральные указы.

По оценкам экспертов, потери экономики от действия ограничительных мер в абсолютном исчислении могут составит примерно 500-600 миллиардов рублей в неделю. По мнению экспертов, такие оценки основаны на предположении, что меры ограничения в различных регионах будут отличаться, и в регионах многие предприятия продолжать работу.

При этом оценки экспертов при оценке возможных потерь сильно отличаются. Так, по мнению специалистов ВШЭ ВВП снизится на 2%. Другое мнение у эксперта «Райффайзенбанка» Станислава Мурашова – 2,5-3%. Наиболее мрачные прогнозы у экспертов «Альфа-банка» Наталии Орловой и Анны Киюцевской – они прогнозируют падение на 6%. На фоне оценок российских экспертов очень оптимистичным выглядят прогнозы международного рейтингового агентства Standard & Poor’s. Они прогнозируют падение ВВП России на 2020 год на уровне 0,8%.

