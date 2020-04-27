12 130 рублей для безработных и 3 000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка — Мишустин

Тем россиянам, которые лишились работы после 1 марта 2020 г., будет выплачено повышенное пособие по безработице. Его сумма составит 12 130 руб. и еще плюс 3 000 руб. на каждого несовершеннолетнего члена семьи. Об этом заявил Михаил Мишустин на состоявшемся совещании, которое он проводил с вице-премьерами.

Трансляция совещания прошла на телеканале «Россия 24».

Мишустин, в частности, сказал:« Граждане, лишившиеся работы в результате происходящих во всем мире событий, с 1 марта получат пособие по безработице, равное 12 130 руб. и дополнительно по 3 000 руб. на каждого из несовершеннолетних детей. Вследствие того, что все службы занятости сейчас работают в онлайн-режиме, то оформить пособие можно не выходя из дома. Также можно воспользоваться дистанционной помощью для поиска нового места работы или получить направление для переквалификации. Для граждан специально создан портал «Работа в России».

Премьер-министр дал поручение Министерству труда, которое касается наполнения портала новыми данными относительно состояния рынка труда.

Напомним, что премьером Мишустиным подписано постановление правительства. В нем говорится о том, что гражданам страны, потерявшим место работы после 1 марта 2020 года, будет назначено ежемесячное пособие в период с апреля по июнь 2020 г. в размере, равным 12 130 руб. Если в семье есть несовершеннолетние дети, то на каждого ребенка будет выплачиваться 3 000 руб. ежемесячно.