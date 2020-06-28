Люди постоянно ищут области инвестирования, которые могут принести хороший доход. Однако вовсе не все вложения будут удачными, даже если они изначально кажутся таковыми. Эксперты назвали топ-5 инвестиций, обычно не приносящих желаемого дохода.

Недвижимость представляет собой один из наименее рискованных направлений вложения средств. Но и отдача в этом случае будет минимальной. В последние годы рынок жилья не показывает роста, а сдача недвижимости становится все менее выгодной. Постоянное увеличение тарифов ЖКХ, необходимость периодического ремонта и риски неаккуратного использования квартиры делают инвестиции в недвижимость не самыми интересными. Лишь в некоторых городах подобные вложения могут принести неплохой доход.

Банковские депозиты позволят сохранить средства, но никак не приумножить их. Доход с вкладов в лучшем случае перекроет инфляцию. С 2021 года с доходов по депозитам свыше 1 млн рублей придется еще платить и налог.

Вложение в криптовалюту может принести неплохую прибыль, а может полностью лишить средств. Без навыков торговли лучше даже не пытаться вкладывать деньги в криптовалюту.

Финансовые пирамиды продолжают существовать (особенно много их в Интернете). Не следует верить в обещания людей, которые сулят баснословную прибыль. Скорее всего, деньги просто исчезнут.

Вложения в ненужные вещи с целью перепродажи представляют весьма сомнительным способом заработать. Здесь важны не только определенные навыки, но и предрасположенность. С учетом особенностей российского рынка заработать на этом будет крайне тяжело.