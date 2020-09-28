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Адвокат рассказала, кому в России положена двойная пенсия

Пенсия
Фото: mudriesoveti.ru

По словам адвоката бюро «Мусаев и партнеры» Надежды Ермолаевой, на получение двух пенсий одновременно могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, а также вдовы и родители военных, которые погибли на службе.

Наряду с этим, двойная пенсия предусмотрена военным, получившим инвалидность из-за травмы на службе. Адвокат разъяснила, что в данном случае им будет начисляться пенсия не только по старости, но и по инвалидности.

Однако, как отмечает Ермолаева, нередко на практике возникают вопросы, касающиеся одновременного получения трудовых пенсий вместе с начислениями за выслугу и инвалидность у военнослужащих. Адвокат поясняет, что согласно законам о накопительном и пенсионном обеспечении сотрудников не предусмотрено совмещение пенсий.

Закон предусматривает выплату сразу двух пенсий родным ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также членам семей погибших летчиков-космонавтов. Кроме этого, родители и вдовы погибших на службе военных, могут рассчитывать на пенсионные начисления по старости и по потере кормильца.

Хочется напомнить, что ранее Президентом было озвучено постановление, согласно которому пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%.

Адвокат Закон Пенсия Россия
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