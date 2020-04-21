Аналитики спрогнозировали развитие экономики РФ в условиях коронавируса

Аналитики агентства АКРА составили прогноз развития экономики РФ в условиях пандемии коронавируса. Специалисты спрогнозировали три возможных варианта развития событий.

Самый оптимистический прогноз – падение экономики на 0,8%. Такие показатели возможны, если карантинные ограничения будут сняты летом, а стоимость нефти составит $35 за баррель. Доходы населения уменьшаться на 1,3%. Уворень безработицы только незначительно превысит докризисный и будет составлять 4,8%.

Второй сценарий развития событий предусматривает новую вспышку вируса и, следовательно, новый карантин. Среднегодовая стоимость нефти в таком случае останется $35 за баррель, а вот ВВП уменьшится на 4-4,5%, доходы — на 6,4%, а количество безработных увеличится до 6,7%.

Самый пессимистический вариант – это ужесточение карантина. В таком случае стоимость нефти снизится до $25 за баррель. ВВП упадет на 7-7,5%. Количество граждан, потерявших работу удвоится и составит 8,9%.Доходы граждан уменьшатся на 9,9%. При таком развитии события о начале восстановительного процесса можно будет говорить не ранее 2022 года.

Стоит отметить, что в НРА (Национального рейтингового агентства) составили макроэкономический обзор развития экономики РФ в условиях пандемии. Согласно документу, общие потери экономических отраслей от последствий пандемии коронавируса могут составить 17,9 трлн рублей. Более 15,5 млн граждан могут оказаться невостребованными на рынке труда.