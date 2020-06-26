Андрей Клишас: реформы в сфере налогов могут иметь продолжение

Как сообщают «Известия», решение В.Путина изменить налоговую ставку может быть только началом масштабного реформирования в сфере налогов. Такое предположение высказал Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. Политик считает, что действия Президента могут быть первыми шагами, но пока делать какие-либо выводы рано. Нужно понаблюдать, как все работает.

Как известно, на изменение налоговой ставки в любом случае очень чувствительно реагируют органы региональной и федеральной власти. Таким образом, решения в этой сфере должны быть продуманными и взвешенными.

Также Клишас напомнил, что в обществе действует запрос на справедливость – более важное понятие, чем запрос на прогрессивную налоговую ставку. Он уверен, что общество поддержит решение Президента, поскольку оно этот запрос на справедливость реализует.

Стоит напомнить, что в следующем году, по инициативе В.Путина в России начнет действовать прогрессивная шкала налогообложения. Для тех, у кого годовой доход составляет более 5 млн. рублей, ставка НДФЛ увеличится с 13 до 15%, но будет действовать только на сумму, превышающую порог.