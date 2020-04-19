Антикризисная ипотека: правительство сообщило кто может ее получить

17 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин уведомил граждан Российской Федерации о том, что принято решение по условиям получения «антикризисных» ипотечных кредитов. На льготные условия при взятии ипотеки смогут претендовать только те граждане страны, кто берет кредит первый раз и кто будет использовать его только для покупки жилья комфорт-класса.

На программе «Время покажет» вице-премьер сказал, что, во-первых, до 6,5% будет субсидироваться ставка исключительно на первичное жилье и, во-вторых, только на приобретение квартир комфорт-класса.

Хуснуллин М. Ш. также уточнил, что к жилым объектам комфорт-класса можно отнести квартиры, стоимость которых не превышает 8 миллионов рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В регионах же к комфорт-классу можно отнести жилье, имеющее стоимость до 3 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, банки России начали опускать проценты на ипотечные кредиты из-за пандемии корона-вируса. Но только при отдельных условиях. Так же Центральный Банк России не раз сообщал о поддержке граждан, в которых проблемы с ипотечными кредитами. Но в чем именно проявляется их поддержка, пока-что, полностью не понятно.