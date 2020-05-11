Банки перешли в режим повышенной осторожности

На сегодняшний день россияне перешли в режим экономии, а спрос на кредитные продукты банков резко возрос. Несмотря на это, банки не торопятся «раздавать» кредитные деньги и карты своим клиентам. Кредитные организации перешли в режим «повышенной осторожности».

По данным Центробанка, российские банки стали тщательнее анализировать положение заемщика перед выдачей ему очередного кредита. Данная мера призвана не только сократить долю закредитованного населения, но и обезопасить себя от недоимки на фоне распространения коронавируса.

В частности, теперь финансовое состояние и возможности каждого клиента исследуются не только на основе текущих данных, но и прогнозных. Банки анализируют, смогут ли россияне платить по займам, если утратят работу или их доходы сократятся и пр.

Эльвира Набиуллина отметила, что банки стараются обезопасить себя и эти действия вполне оправданы, так как кредитные ставки никто не поднимал, условия кредитования изменились в основном только в отношении ипотеки.

На текущий момент россияне проявляют повышенный интерес к кредитным продуктам банков. Около трети из них опасаются оформлять займ из-за неуверенности в завтрашнем дне.