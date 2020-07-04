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Будьте осторожны: детские пособия могут получит те родители, которые вообще не занимаются воспитанием детей


 Владимир Корниецкий0
Детские пособия
Фото: i.mycdn.me

Выплаты, назначенные в соответствии с указом Президента РФ семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, невозможно отозвать, если они выданы не тому родителю.

Как сообщает РБК, пояснение по поводу таких случаев сделали в ПФ России. После того, как начали выплачивать деньги семьям с детьми, выяснилось, что 10 тыс. руб. получали те родители, которые воспитанием не занимаются и вообще с детьми не проживают. Если заявление о назначении пособия от одного родителя поступило после того, как выплату уже назначили родителю, обратившемуся раньше, то отзыв назначенных средств не представляется возможным.

В июле будет вторая выплата. Деньги будут отправляться тому же родителю, что и при первой выплате. Возможна переадресация, для этого следует через клиентскую службу или через online.pfrf.ru обратиться в Пенсионный фонд.

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По сообщениям NEWS.ru, ранее Сбербанком были получены обращения о том, чтобы списать детские пособия в счет погашения долгов клиентов. Проводится проверка по каждому обращению, все те клиенты, кто сообщил о списаниях, получат ответы. Случаи, по которым появились запросы, не системные.

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