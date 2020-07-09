Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Будут ли в России в ближайшее время расти цены на продукты?


 Владимир Корниецкий0
Продукты
Фото: i.mycdn.me

Представитель ФАС (Федеральной антимонопольной службы) РФ П. Заборщиков в интервью СМИ сообщил о том, что резкого роста цен на продукты в ближайшее время не предвидится.

Напомним, что в марте-апреле текущего года, на фоне стремительного разворота событий эпидемиологической ситуации в стране, масса граждан ринулись в магазины запасаться товарами первой необходимости. В этот перечень входили: гречка, сахар, лимоны, имбирь и т.д. Все это вызвало ажиотаж и резкий скачок ценовой политики продуктов данной категории.

Большие торговые сети на этой волне сделали объемные запасы товаров, заполнив складские помещения в ожидании огромного спроса. Однако ажиотаж закончился также внезапно, как и начался. Цены на продукты вернулись в прежнее русло, и теперь ФАС держит их под контролем, ежедневно предпринимая меры по недопущению безосновательного роста ценников.

Читайте также:  Ставки по ипотеке падают вместе с шансами на ее одобрение

К слову, еще в июне А. Тенишев – начальник управления по борьбе с картелями службы, уже отмечал, что ситуация с взлетом цен на товары для российских пользователей, которая образовалась в начале эпидемии, пришла в норму.

Связи поста: > > >

 

Похожие записи:

  1. В первом чтении Госдумой принят законопроект о расширения возможностей трат средств материнского капитала
  2. Из за ипотеки под 2% в России подорожало жилье
  3. Эксперты назвали группы россиян, которые не смогут оформить ипотеку
  4. Налог на огород: в России разъяснили кто будет платить а кто нет
  5. Ипотека будет доступна гражданам РФ даже при пандемии
  6. Влияние ограничительных мер в России на рост безработицы
  7. Налоговая начала проверять квартиры пенсионеров.
  8. Рынок ипотечного жилья в России сократился на 40%
  9. Минфин предлагает снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке
  10. Цены на недвижимость в Москве снижаются

Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments