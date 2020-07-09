Будут ли в России в ближайшее время расти цены на продукты?

Представитель ФАС (Федеральной антимонопольной службы) РФ П. Заборщиков в интервью СМИ сообщил о том, что резкого роста цен на продукты в ближайшее время не предвидится.

Напомним, что в марте-апреле текущего года, на фоне стремительного разворота событий эпидемиологической ситуации в стране, масса граждан ринулись в магазины запасаться товарами первой необходимости. В этот перечень входили: гречка, сахар, лимоны, имбирь и т.д. Все это вызвало ажиотаж и резкий скачок ценовой политики продуктов данной категории.

Большие торговые сети на этой волне сделали объемные запасы товаров, заполнив складские помещения в ожидании огромного спроса. Однако ажиотаж закончился также внезапно, как и начался. Цены на продукты вернулись в прежнее русло, и теперь ФАС держит их под контролем, ежедневно предпринимая меры по недопущению безосновательного роста ценников.

К слову, еще в июне А. Тенишев – начальник управления по борьбе с картелями службы, уже отмечал, что ситуация с взлетом цен на товары для российских пользователей, которая образовалась в начале эпидемии, пришла в норму.