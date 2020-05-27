Часть граждан России сможет претендовать на досрочную пенсию

Стало известно, что часть россиян, а именно тех, которые работают на различных предприятиях Дальнего Востока, в ближайшее время смогут получить право выхода на досрочную пенсию. Законопроект уже был внесен и находится на рассмотрении в Госдуме РФ.

«Работающим гражданам на предприятиях Дальнего Востока предложили получить право на приоритетное назначение пенсии (страховой) по старости», — пишет об этом Парламентская газета.

Данную инициативу внес Андрей Андрейченко — депутат от партии ЛДПР. Документ предусматривает для граждан досрочную пенсию, имеющие трудовой стаж на предприятиях Дальнего Востока не менее двенадцать с половиной лет для женщин и пятнадцать лет для мужчин.

Правительство РФ не поддержало такую инициативу. В проекте не было указано порядок и источники финансирования, говорится в официальном заключении.

Ранее Минэкономразвития России предложило до конца текущего года предоставить право гражданам на досрочную пенсию, которые потеряли свою работу всего за три года до наступления пенсионного возраста. На данный момент на досрочную пенсию могут претендовать россияне, которые по разным причинам потеряли работу за 2 года до наступления ими пенсионного возраста. Но при условии, что их страховой стаж будет составлять двадцать лет для женщин и двадцать пять лет для мужчин.