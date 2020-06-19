Часть россиян 1 августа 2020 года получить прибавку к пенсии

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры, у которых за 2019 год заплачены страховые взносы, а также участники программы софинансирования пенсионных накоплений и получатели накопительной пенсии. В ПФ сказали, что перерасчет пенсий для этих лиц произойдет автоматически. Также ПФ сообщил агентству «Экономика сегодня», что в августе произведут начисление баллов по итогам работы в 2019 году, и с 1 августа будет повышение пенсий в зависимости от работы пенсионера в 2019 году.

Если у работающего пенсионера на протяжении 2019 были накоплены баллы, то ему полагается перерасчет страховой пенсии. Максимальная прибавка имеет ограничения: 3 балла.

Если человек получает накопительную часть пенсии, то его выплаты будут проиндексированы на 9,13%. В ПФР отметили, что это повышение в 3 раза больше, чем инфляция в 2019 году.

Участникам программы софинансирования выплаты повысят на 7,99%. На данный момент 32 тысячи пенсионеров — получатели срочных пенсионных выплат.

Ранее говорилось о том, что участники программы софинансирования смогут получить единовременную выплату: 13% от вложенных сумм. Забрать деньги можно за 3 года.