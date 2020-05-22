Что выбирает российский бизнес: наиболее популярные антикризисные решения

Опрос компании EY выявил наиболее востребованные у отечественного бизнеса антикризисные меры. Исследование проводилось в последнюю неделю апреля. В нем участвовали руководители 230 российских компаний, представляющих различные категории (крупный, средний и малый бизнес). При этом большинство из них относились к крупным компаниям частного сектора (64%), почти треть – субъекты МСП.

80% опрошенных сообщили о сокращении выручки. 27% респондентов заявили о падении доходов на 50% и больше, 23% — об уменьшении на 20-50%, еще 27% — о снижении на 20% и менее. Только 6% опрошенных заявили об увеличении доходов их компаний. Практически все они представляли сегмент информационно-коммуникационных технологий и розничной торговли товарами повседневного спроса. Среди респондентов с падением выручки более 20% оказались компании из следующих сфер: недвижимость, автомобилестроение, туризм, образование и деятельность аэропортов.

Запас прочности компаний оказался связан с размерами. Каждый пятый представитель малого и среднего бизнеса заявил о высокой вероятности закрытия в ближайшее время. Среди крупных предприятий показатель равнялся 7%. Для субъектов МСП запас прочности исчислялся несколькими месяцами, для крупных компаний он был значительно больше. 76% опрошенных назвали ограничительные меры серьезной угрозой для бизнеса.

В условиях кризиса российские бизнес-структуры всячески пытались сократить затраты. Респонденты рассказали о наиболее востребованных мерах, используемых для поддержания компаний.38% заявили об уменьшении операционных затрат, 30% — об отсрочке или сокращении платы за аренду. 26% респондентов перевели работников на неполную рабочую неделю. В 20% случаев имело место уменьшение зарплат сотрудников. Примерно 11% обратились в банки с вопросом о реструктуризации кредитов. 9% респондентов подтвердили, что сократили часть сотрудников, 23% сообщили о намерении сделать это. 11% опрошенных отправили работников в отпуск без оплаты.