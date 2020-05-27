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ЦБ сообщает о массовом выводе валюты из банков россиянами


 Владимир Корниецкий0
Валюта
Фото: https://hi-fx.com/wp-content/uploads/2018/11/valyutnye-vklady-v-rossii.jpg

Начиная с апреля этого года россияне начали массово выводить валюту с депозитов. Также стало известно, что согласно статистике Центрального Банка РФ, из кредитных учреждений было выведено 1,1 миллиарда долларов.

Ранее ЦБ сообщал о значительном оттоке вложений граждан в марте. Это прежде всего связывают с тем, что россияне не получают доходы, а лишь тратят накопления. В тот же период банки ввезли в Россию рекордное за последние время сумму долларов.

По данным регулятора, россияне с начала года сняли со счетов большой объем валюты, а если точнее то почти весь объем, который накопился за прошлый 2019 год.

Накоплено за прошлый год было 8,6 миллиарда, а вывели 8,3 миллиарда долларов со счетов. А самый большой по данным отток средств произошел в марте 2020 года. Это произошло за счет того, что россияне забрали 5 миллиардов долларов  со счетов.

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Результат таких валютных депозитов наблюдался на фоне падения финансовых рынков и обвала рубля. На первое мая текущего года в банках России объем вкладов в иностранной валюте физлицами составил 88,2 миллиарда. А это меньше на 1,2%, чем за предыдущий месяц.

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