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Ценам на фрукты и овощи предсказали резкий взлет

Фрукты и овощи
Фото: nabat.news

По словам Максима Кривелевича, который занимает пост представителя сельскохозяйственной отрасли и главного экономиста страны, из-за аномального жаркого лета в этом сезоне может серьезно пострадать урожай. Уже на осень текущего года будет просматриваться рост стоимости фруктов и овощей.

Экономист страны также напомнил о том, что на территории страны есть несколько сельскохозяйственных регионов, которые отличаются по своим климатическим особенностям. Это говорит о том, что на сегодняшний день еще рано делать какие-либо выводы о том, как аномальная жара повлияет на урожай и итоговую стоимость на фрукты и овощи осенью.

«Исходя из своих личных наблюдений, я смогу сделать вывод, что ничего экстраординарного не произойдёт. Урожая будет немного меньше, нежели в прошлом году, а цены будут немного завышены. Но увеличение цен несет и положительные моменты для экономики нашей страны», — заявил Максим Кривелевич.

Также было добавлено, что итоговая стоимость на продукты будет в основном зависеть от цен на бензин, размера налогов и стоимости транспортировки.

В некоторых уральских регионах наблюдается аномально жаркое лето с момента проведения наблюдений. Высокая температура в регионе ожидается до конца летнего сезона. По причине коронавируса в регионе потребительские цены увеличились на 0,2%. Из продуктов питания наибольший рост стоимости будет просматриваться на картофель и яблоки. А стоимость помидор и лимонов существенно снизится.

Максим Кривелевич Россия Урожай Фрукты и овощи
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