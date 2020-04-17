Центральный Банк России не будет укреплять рубль

Председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина сообщила, что в ближайшее время ключевая ставка повышаться не будет. Она пообещала рассмотреть понижение ставки на следующем заседании регулятора, которое состоится на следующей неделе. Также председатель ЦБ отметила, что пока что это является основным сценарием. Трансляцию выступления можно будет посмотреть на канале Банка России на YouTube.

В Центробанке приняли решение отказаться от мер, предпринимаемых для укрепления курса российского рубля во время предыдущих кризисов, например, в 2014 году. Тогда ключевая ставка была поднята до максимального значения — 17%. На сегодняшний день показатель ключевой ставки равен 6% и в этом году пока что не изменялся.

До этого аналитики агентства «Эксперт РА» предположили, что ключевая ставка не будет меняться в ближайшее время. А в июне она, вероятнее всего, упадет сразу на 0,5%.

В начале апреля Эльвира Набиуллина намекала, что в этом году ключевая ставка будет только снижаться. Однако тогда речь шла исключительно о «потенциале для снижения» без конкретных сроков.

Политику Центробанка ранее осудил Олег Дерипаска. Он сказал, что нежеланием резко понижать ключевую ставку ЦБ «пробил дно». Бизнесмен считает, что регулятор ведет себя неадекватно и основывается на теориях середины 20 века.

17 апреля курс доллара находится на уровне 74 рублей, а евро — 80 рублей. С начала года произошел рост на 12 и 10 рублей соответственно.