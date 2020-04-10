Центробанк России «избавился» от Сбербанка

9-го апреля произошла смена собственника самого крупного банка страны – Сбербанка. Новым хозяином кредитной организации стало государство. В новостях, растиражированных СМИ, сообщается, что сумма выкупленных государством акций составила 2,14 триллиона рублей. По инсайдерской информации, первоначальная сумма сделки была больше на 300 миллиардов. Причиной пересмотра цены договора стало резкое падение в цене бумаг Сбербанка на ММВБ. Подчеркивается, что со дня объявления о планируемой сделке обвал акций составил 20 процентов (общественность поставили в известность в феврале 2020 года).

Аналитики удивлены скоростью покупки банка кабмином. Ведь изначально сообщалось о проведении сделки не ранее сентября. Также заявлялось о возможном переносе этих сроков на конец года. Кроме того, закрытие сделки произошло не в несколько этапов, как предполагали представители Минфина, а сразу.

По мнению экспертов, Правительство РФ и руководство ЦБ обеспокоены возможностью срыва сделки по причине развития экономического кризиса. А ведь ни для кого не секрет, что деньги сейчас особенно требуются государству, чтобы профинансировать текущие расходы, в том числе связанные с недопущением распространения COVID-19.

Стоит добавить, что средства на сделку по приобретению акций, ранее принадлежавших Центробанку, взяты Правительством РФ из Фонда национального благосостояния. Большая их часть (предположительно) пойдет в госбюджет. Что касается стоимости акций Сбербанка, то вряд ли она сильно изменится из-за прихода к власти нового собственника.

Отчуждение кредитной организации Центробанком было ожидаемым событием на рынке. О дальнейших перспективах акций пока говорить рано. На их стоимость будут оказывать влияние многие факторы: общерыночная и макроэкономическая ситуация внутри страны, а также то, насколько быстро будет происходить рост просрочки по причине ухудшения качества кредитного портфеля из-за спада экономических показателей государства.

Чего ждать клиентам?

Конечный потребитель – клиенты Сбербанка – не ощутят изменения, связанные с куплей-продажей банка. Эксперты указывают, что эта сделка – всего лишь формальность. Для населения Сбербанк был и будет государственным. А вот Герман Греф, его глава, не исключает возможности покинуть пост. По словам государственного деятеля, он поддерживает смену акционера. Но отказа от должности следует ожидать в том случае, если компания принципиально изменит концепцию развития.