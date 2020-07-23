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Центробанк: страховые платежи по ипотеке теперь не забота заемщиков

 Ипотека
Фото: sib.fm

Накануне ЦБ РФ сообщил, что отныне страховые платежи по ипотечным кредитам больше не будут заботой заемщиков. Теперь задача застраховать объект недвижимости, а также жизнь и здоровье оформителей, целиком и полностью ложится на «плечи» обслуживающей кредитной организации.

Регулятор отметил, что данные страховые платежи при оформлении ипотеки обязательны и их будут сразу включать в стоимость сделки. До этого договор страхования жизни и здоровья, а также объекта недвижимости был добровольным, и его предлагали оформить параллельно с жилищной ссудой самому заемщику. Агентом зачастую становился банк, который и получал львиную долю премии.

Новшества призваны сделать кредитные отношения прозрачнее и честней. Однако некоторые банки на фоне происходящих изменений могут принять решения увеличить проценты по ипотечным займам.

Стоит уточнить, что ранее заключенные сделки под действие поправок не подпадают, но при оформлении рефинансирования ипотеки банки будут обязаны учитывать новые требования Центробанка.

Ипотека Недвижимость Россия Центробанк
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