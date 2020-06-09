Цены на недвижимость в Москве снижаются

Изменение цен на новостройки началось с мая месяца 2020 года. Это коснулось, в основном, районов «старой» Москвы. Данная новость была опубликована в современном аналитическом обзоре агентства «МИЭЛЬ-Новостройки». Причиной снижения цен стало появление бюджетных вариантов. Средняя стоимость жилья в новостройках измеряется в 216,9 тыс. руб. за м2. Это на 2,8% меньше, чем было.

Снижение стоимости не коснулось ранее реализованных проектов. Их ежемесячная оплата осталась прежней. Данное отмечают аналитики агентства. Застройщики повышают спрос у покупателей различными акциями и скидками.

Свою популярность набирает опция субсидирования ипотеки, что приводит к снижению ставки по кредиту. В Москве более двух миллионов (2.5 млн.) м2 жилья уже ожидает продажи (элитные объекты в учет не идут). За месяц показатели увеличились до 7,9%. Менее половины (42%) всего объема представляют новостройки бизнес-класса. Большую часть-56% представлены под долю комфорткласса.

Квартиры эконом варианта составляют чуть более 1%. По состоянию на май месяц 2020 года, новостройку в Москве можно приобрести в среднем со скидкой 7,8%. Большая скидка в 10% была замечена в округах под названиями Троицкий и Новомосковский. Только Южный округ предлагает квартиры со скидкой в среднем 9,25 процентов. Это максимальная ставка в «старой» Москве.