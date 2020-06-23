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Для части российского бизнеса могут изменить налоги


 Владимир Корниецкий0
Налоги
Фото: www.riakchr.ru

В частности, предприятия семейного типа будут работать на специальном режиме, по аналогии с тем, по которому уплачивают налоги самозанятые предприниматели. Об этом сообщил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

«Предлагается установить для предприятий находящихся на семейном патенте режим, аналогичный специальному налоговому режиму для самозанятых граждан» — процитировало слова Катырина ТАСС.

Это обозначает, что в таком случае семейные предприятия будут подлежать налогообложению всего под 4-6% от полученной выручки.

Такой семейный патент был задуман в рамках проекта национального плана восстановления экономики. Разработанный план проекта направлен на рассмотрение главе государства. Как уже предлагали в ТПП, небольшие предприятия, численность которых не превышает 15 человек имеют возможность оформить один патент на всех членов семьи, так называемый семейный, и работать по нему в течении года по упрощенной системе.

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