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Для части россиян изменится график доставки пенсий


 Владимир Корниецкий0
График доставки пенсий
Фото: https://headtopics.com/images/2019/9/30/rianru/10573210851086145961-1178683840820367360.webp

Правительство внесло изменения в расписание доставки пенсий на июньский период для некоторых российских регионов. Такое сообщение опубликовали на официальном сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

«В июне 2020 года отправление пенсионных выплат отделениями почтовой связи (ОПС) будет проходить по графику», — говорится в объявлении на сайте.

Так как 12 июня в России объявлен официальным праздничным днем, пенсия будет выплачиваться 10 или 23 июня.

Для тех пенсионеров, которые состоят в опекунстве над детьми до 18 лет, предусмотрена страховая пенсия с дополнительной индексацией. Увеличенные денежные выплаты для таких семей будут перечисляться с 1 июля.

Также Госдумой Российской Федерации было принято решение восстановить индексацию пенсий для пенсионеров, которые на сегодняшний день официально работают, и компенсировать им за 2016—2017 годы невыплаченные 1,386 трлн рублей. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». Для этого предполагают задействовать бюджет Фонда национального благосостояния.

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