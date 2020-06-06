До конца года в Москве сохранится дешевая аренда квартир

Цены в Москве на съемное жилье заметно снизились за время карантинных мер. Член московской гильдии риелторов Роман Вихлянцев считает, что положение не изменится до Нового года.

Как сообщает эксперт, часть приезжих уехала из Москвы, так как были введены существенные ограничения для бизнеса. Те, кто остался, съезжаются вместе и требуют снизить оплату за жилье, так как упали доходы. Рынок незамедлительно отреагировал на изменение ситуации, и в среднем цена за проживание в однокомнатной квартире снизилась до 20 — 25 тыс. руб от предыдущих показателей в 27 — 30 тыс. руб.

Основной трэнд на ближайшее время — это экономия, бережливость и сведение расходов до минимума. Арендодателям теперь нужно предоставлять арендаторам рассрочки или что-то другое, чтобы сохранить свой доход.

В комментарии «Радиусу» Вихлянцев также сказал, что рынок аренды ответит снижением арендных ставок, а низкие цены продержатся до конца.

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