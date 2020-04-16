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Экономика России из-за карантина может потерять 18 трлн. рублей а безработных может стать более 15 млн. человек


 Pavel Markovich0

Отрасли экономики, которые наиболее всего пострадали от пандемии, могут иметь убытки до 17,9 трлн. рублей. Среди безработных потенциально будут 15,5 млн. человек. Такие прогнозы приводит Национальное рейтинговое агентство в своем макроэкономическом обзоре.

Экономика России
ФОТО: finobzor.ru

Наиболее пострадавшей отраслью окажется сфера услуг. Производство продуктов питания, рыбное, лесное и сельское хозяйство будут иметь меньше всего потерь. В десятках отраслей сократиться добавленная стоимость от 3,9% до 83,9% в годовом выражении. Причина — режим самоизоляции. Наибольшие потери предполагаются у гостиниц и общепита. Общий прогноз убытков по сфере услуг — 77,5%, по производству обуви, одежды — примерно 52,7%, по сфере культуры, спорта и досуга — 46,1%. Ущерб в добыче полезных ископаемых составит 6,6%, в рыбной отрасли, в лесном и сельском хозяйстве — 5,1%, а в пищевой и табачной отрасли — 3,9%.

Аналитики уверены, что власти сделают всё возможное, чтобы не допустить таких колоссальных потерь. Первые меры для поддержки экономики уже предприняты. Это кредитные каникулы, мораторий на банкротство, отсрочка выплат по налогам и т.д.

НРА в новом прогнозе представляет 3 варианта развития ситуации с учетом падения валового продукта и реальных зарплат на 3%, роста курса доллара до 85-90 рублей и соответствующих шоков. Считается маловероятным, что будут крайности. Эксперты исключают как абсолютно оптимистичный сценарий с полным сохранением прежних показателей в экономике, так и пессимистичный с глубоким падением. При самых благоприятных условиях, вероятность которых возможна в пределах 15%, в России ВВП вырастет на 0,4 — 0,7%, а доллар — до 75-80 рублей.

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