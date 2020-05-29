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Экономика России снизилась на рекордные 12%


 Владимир Корниецкий0
Экономика
Фото: https://imgclf.112.ua/original/2020/02/19/416684.jpg

По итогам апреля, ВВП России снизился на двенадцать процентов в годовом выражении. Это говорится в приготовленном Минэкономразвития России докладе, а именно «Картина деловой активности за апрель 2020».

В документе говорится, что ВВП в период апрель 2020 снизился на двенадцать процентов в годовом выражении (рост 0,8% в марте, квартал текущего года-1,6%, а 2019-1,3 процентов в годовом выражении). Понижение ВВП в течение четырех месяцев оценивался на уровне 1,9 процента в годовом выражении.

На такой результат, как сообщают в ведомстве, повлияли введение нерабочих дней с 30.03.2020 в связи с пандемией коронавируса. В том числе также карантин, введенный в странах-партнерах и негативная внешнеэкономическая конъюнктура. Все это в результате значительного снижения в секторе услуг и экономической активности.

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Во вторник, как отмечает RT, стало понятно, что рейтинговое агентство Fitch (международное) ухудшило прогноз падения ВВП РФ в 2020 году. Эксперты прогнозируют падения экономики вместо 3,3% на 5%.

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