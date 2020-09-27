Экономист рассказал, грозит ли бизнесу очередной жесткий карантин

Скорее всего российские власти не станут запрещать работать бизнесу, если вновь будет зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом среди населения. По мнению профессора Российской экономической школы Олега Шибанова карантинные меры быстрее убьют экономику, чем коронавирус.

При резком росте количества заболевших власти скорее всего прибегнут к более жестким мерам, чтобы предотвратить коллапс в системе здравоохранения. С бизнесом все будет складываться по-другому.

«Пока что никаких жестких мер в отношении бизнеса предприниматься не будет. Эпидемиологический скачок весной 2020 года показал, насколько затрудняется работа многих предприятий во время карантина. Не следует подвергать дополнительным издержкам весь бизнес, особенно это касается среднего и малого бизнеса. Предприниматели должны получить возможность работать», — цитирует Шибанова KP.RU.

Эксперт считает, что существует единственный способ избежать введения жесткого карантина и это строжайшее соблюдение мер безопасности, таких как усиленная дезинфекция и масочный режим.

Немногим ранее в NEWS.ru прошло сообщение, что экономику России ожидает многолетняя рецессия из-за закрытия рынков. Такая ситуация может вернуть страну в лихие 90-е. Международная консалтинговая компания BCG (Boston Consulting Group) опубликовала 4 кризисных сценария, по которому будет развиваться российская экономика.