Главная » Новости » Экономика

Экономист рассказал, грозит ли бизнесу очередной жесткий карантин

Бизнес
Фото: businesspskov.ru

Скорее всего российские власти не станут запрещать работать бизнесу, если вновь будет зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом среди населения. По мнению профессора Российской экономической школы Олега Шибанова карантинные меры быстрее убьют экономику, чем коронавирус.

При резком росте количества заболевших власти скорее всего прибегнут к более жестким мерам, чтобы предотвратить коллапс в системе здравоохранения. С бизнесом все будет складываться по-другому.

«Пока что никаких жестких мер в отношении бизнеса предприниматься не будет. Эпидемиологический скачок весной 2020 года показал, насколько затрудняется работа многих предприятий во время карантина. Не следует подвергать дополнительным издержкам весь бизнес, особенно это касается среднего и малого бизнеса. Предприниматели должны получить возможность работать», — цитирует Шибанова KP.RU.

Эксперт считает, что существует единственный способ избежать введения жесткого карантина и это строжайшее соблюдение мер безопасности, таких как усиленная дезинфекция и масочный режим.

Немногим ранее в NEWS.ru прошло сообщение, что экономику России ожидает многолетняя рецессия из-за закрытия рынков. Такая ситуация может вернуть страну в лихие 90-е. Международная консалтинговая компания BCG (Boston Consulting Group) опубликовала 4 кризисных сценария, по которому будет развиваться российская экономика.

Бизнес Россия Экономика Эксперт
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News
Вам также может быть интересно
МРОТ и прожиточный минимум
Экономика 0
МРОТ и прожиточный минимум рассчитают по-новому
Нынешний механизм определения минимальной зарплаты и прожиточного минимума скоро устареет. Как сообщает «Коммерсантъ», Минтруд
Продуктовые сертификаты
Экономика 0
В Госдуме предложили раздавать малообеспеченным продуктовые сертификаты
Депутаты от ЛДПР приступили к разработке законопроекта, касающегося выдачи малообеспеченным семьям сертификатов на продукты.
Зарплата
Экономика 0
В России зарплата бюджетников вырастет с 1 октября
Бюджетники, работающие в федеральных государственных учреждениях, получат 3% надбавку к зарплате. Надбавка соответствует уровню
Расчет МРОТ
Экономика 0
В России может быть пересмотрен расчет МРОТ и прожиточного минимума
В среду 23 сентября 2020 г. на очередном заседании правительства страны был представлен законопроект
Банк
Экономика 0
Сотне российских банков предрекли закрытие
По прогнозу главы рейтингового агентства АКРА Михаила Сухова в ближайшие три года может произойти
Переводы денежных средств
Экономика 0
Российские банки получили возможность осуществлять перевод зарплаты по номеру телефона
Новая услуга стала доступна российским компаниям. Работодатели получили возможность осуществлять переводы денежных средств, то
Пенсия
Экономика 0
Экономист сообщил об опасности хранения пенсии на банковской карте
Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предупредил российских пенсионеров о
Налоги
Экономика 0
Богатых россиян планируют обложить повышенным налогом
Настало время, когда Россия вплотную приблизилась к необходимости введения прогрессивного налога. Ссылаясь на «Парламентскую
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.