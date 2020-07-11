Экономист рассказал, какого эффекта можно ожидать от деноминации рубля

Состоялась беседа между журналистом канала «360» и ведущим научным сотрудником МГУ, экономистом Андреем Колгановым. В частности, был затронут вопрос, касающийся идеи деноминации российской валюты.

Калганов считает, что прежде чем проводить деноминацию, нужно все просчитать, определить, будет ли польза от этой процедуры. Если масштаб цен изменится в 100 раз, то за этим последует их округление в большую сторону и цены, хоть и незначительно, но вырастут. Но больших проблем от деноминации ждать не стоит.

«Граждане могут не беспокоиться, они не столкнутся с серьезными проблемами кроме одной, связанной с обменом денег. В тех условиях, которые сложились на сегодняшний день, они воспримут это мероприятие либо скептически либо с подозрением, потому что им будет не понятна причина проведения деноминации», — сказал Колганов.

Специалист сомневается, что деноминация принесет пользу, т.к. кошельки россиян не пухнут от денег.

Идею деноминации рубля в 100 раз высказал Александр Разуваев, возглавляющий информационно-аналитический центр «Альпари». По сведениям газеты «Ведомости», аргументом послужила информация от Центробанка, что в стране увеличилось количество наличных денег.