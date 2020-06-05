Экономист рассказал о всей пользе коррупции

Профессор РЭШ Михаил Другов заявил, что коррупция помогает противодействовать негативным факторам, которые появляются при вмешательстве государства в частную жизнь человека. Кроме того, в России до сих пор не выработано системных мер по борьбе со взяточничеством.

К положительным примерам коррупции профессор отнес возможность приобрести еду в голодное время, когда власти изымают продукты.

Так же Михаил Другов отметил, что нет универсального способа борьбы с коррупцией. Для разных стран меры борьбы разные, а главная роль в борьбе с коррупцией не всегда принадлежит политическому режиму. В качестве примера можно привести Сингапур, где проблемы с мздоимством были решены при авторитарном режиме, хотя, как правило, успешно проблема решается в демократических странах.

Эксперт заверил, что в России нет системного подхода к борьбе с коррупцией. В качестве доказательства можно привести отказ России подписать конвенцию ООН, в которой осуждается тот факт, что размеры состояния госслужащих могут серьезно отличаться от дохода.