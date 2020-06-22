Эксперт рассказал о новых тенденциях на рынке труда

Динамика рынка труда изменяется так активно, что удовлетворить каждую новую вакансию своим специалистам становится очень тяжело. Об этом рассказал Дмитрий Платыгин, гендиректор ВНИИ, в интервью для РИА Новости.

«Рынок труда на сегодняшний день меняется очень быстро, и соискатели просто не успевают освоить требуемые навыки для новой вакансии или повысить свою квалификацию. Особенно это заметно в таких быстроразвивающихся индустриях, как telecom, digital, IT»,— объяснил он.

Как убежден Платыгин, специалист обязан воспитывать в себе навыки, которые помогут быстро адаптироваться к современным требованиям. В этом могут помочь soft skills (общеобразовательные навыки) — знание языков, самообучаемость, креативность, расширение кругозора, критическое мышление и так далее. Специалист, владеющий такими навыками, будет востребован работодателями на ближайшие 10 лет.

Также он добавил, что тенденция работы на одном месте всю жизнь уходит в прошлое. Будущее требует от каждого профессионала уметь переквалифицироваться вне зависимости от карьерных достижений и возраста.

Как показало исследование ВНИИ труда, 74% из опрашиваемых специалистов готовы к переквалификации и обучению новым навыкам, чтобы в перспективе не потерять себя, как работника, отметил Платыгин.