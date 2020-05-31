Эксперты назвали группы россиян, которые не смогут оформить ипотеку

Экспертами риэлтерской компании «Метриум» было сообщено журналистам «Российской газеты» о россиянах, которые входят в банковскую группу риска и имеют малый шанс на получение ипотечного кредита.

В перечень входят: предприниматели (пострадавшие в результате внедрения карантинных мероприятий), работники (которые получают «серую» зарплату), пенсионеры, молодежь до двадцать одного года, иностранцы, а также граждане с незначительным трудовым стажем.

По словам аналитиков «серая зарплата» является не подтвержденной официальной бумагой. И многих банкиров смущает, поскольку не дает гарантию, что заемщик будет иметь возможность делать ежемесячные погашения. Вызывает сомнение по тем же причинам и платежеспособность молодежи до двадцать одного года и пенсионеров. Также вряд ли бизнесмены, работающие в наиболее пострадавших областях от пандемии коронавируса смогут претендовать в получении ипотечных кредитов. Обусловлено это тем, что уровень их доходов снизился или совсем исчез.

Эксперты говорят, что для россиян, которые относятся к проблемной категории, все же существуют способы для получения ипотеки: например, воспользоваться услугой «по двум документам» при получении кредита или, с помощью справки по форме банка, где можно указывать доходы, на не облагаемые налогом.