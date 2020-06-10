Эксперты прогнозируют резкий спад спроса газа в мире

2020 год возможно станет критическим для мировой газовой индустрии, поскольку спрос на голубое топливо заметно снизится. Такую информацию, по мнению ТАСС, распространяет компетентное «Международное энергетическое агентство» (МЭА).

Эксперты уверяют — общее потребление газа уменьшится на четыре процента, что составит 150 млрд. куб. м. Если предсказания аналитиков окажутся верными, то это будет самое значительное уменьшение спроса за всю историю существования газового рынка.

Также организация считает, что среднегодовые потери мирового потребления составят 75 млрд. куб. метров. Однако не все так плохо – низкие цены на газ, возможно, станут драйвером экономического роста развитых стран, а подъем экономики всегда влечет за собой увеличение цены энергоресурсов.

Агентство подсчитало, что при благоприятных условиях газ будет ежегодно увеличиваться в стоимости на 1.5% до 2025 года. Львиная доля спроса придется на Китай, а Россия может смело конкурировать с США по росту предложений в энергетическом сегменте.