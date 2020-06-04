Эксперты рассказали где опасно хранить пенсионные сбережения

После того как Пенсионный Фонд России оповестил граждан о том что теперь предоставлена возможность дистанционного получения пенсий и пособий, активизировались мошенники. Во время самоизоляции мошенники производили обзвон пенсионеров и представляясь сотрудниками ПФР выясняли информацию связанную с личными данными пенсионеров и их карт. В дальнейшем злоумышленники осуществляли визиты к жертвам. Многие эксперты настоятельно рекомендуют не хранить дома и на банковских картах крупные суммы.

Как показывает практика самым безопасным способом хранения сбережений является оформление банковских счётов. Даже если мошенники узнают пин-код от карты они всё равно не смогут снять сбережения с банковского счёта,в случае если им удалось похитить деньги требуется незамедлительно обратиться в полицию.

Как сообщалось раньше от Роспотребнадзора на время эпидемии коронавирусной инфекции следует увеличить бдительность в адрес мошенников и подозрительных лиц. Ведомство приводило данные связанные с тем что на время эпидемии участились продажи якобы «уникальных артефактов» способных защитить от коронавируса,также приводились примеры выписки поддельных штрафов.

В ходе проверок сотрудниками сбербанка было выявлено 70 ложных сайтов госуслуг и приблизительно 200 интернет сайтов по продаже поддельных пропусков.