Эксперты спрогнозировали на сколько упадут доходы россиян

Финансовые аналитики прогнозируют падение реальных доходов населения России в 2020 году более, чем на 5%. Снижение доходов связано с экономическим спадом, вызванном пандемией. Резкое ухудшение экономического положения населения вызвано вынужденной самоизоляцией и потерей источников дохода.

Специалисты АКРА утверждают, что такого падения доходов не было с 2014 года. Причинами катастрофы эксперты называют карантинные меры, введённые правительством, и вызванные этими мерами безработица и неудержимый рост цен.

Доход людей складывается из заработной платы и других доходов за вычетом обязательных платежей. К обязательным платежам относятся налоги, оплата коммунальных услуг, выплаты по кредитам. Падение доходов будет заметно уже к концу апреля, первого месяца вынужденных каникул.

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений. Внезапная потеря ежемесячного дохода оставляет две трети россиян без средств к существованию. Лишь половина из тех, кто имеет сбережения, смогут прожить на них более 3 месяцев.

По сведениям источников из Государственной думы, возможно введение льгот на оплату обязательных коммунальных платежей и отмены штрафных санкций за их несвоевременную оплату. Однако о полной отмене выплат за коммунальные услуги в период вынужденной самоизоляции речи не идет.

Источник: «News.ru»

