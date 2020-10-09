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Финансистами были названы основные ошибки, допущенные россиянами во время кризиса

Фынансисти

Россиян натолкнули на мысль, что обезопасить свои денежные сбережения во время кризиса можно, отказавшись от скупки валюты и игр на финансовых биржах. Вместо этих необдуманных действии рекомендуется более грамотно распоряжаться деньгами и не тратить их на то, без чего можно спокойно обойтись. А вот класть валюту в банк под процент – неразумное решение.

«Желание людей сохранить свои деньги, покупая доллары и евро, — понятно. Но дело в том, что знающие люди уже давно избавились от валюты. Получается, что рубль не ослабевает к основным валютам, что и приводит к финансовому ущербу людей» — об этом финансист Вячеслав Зайченко рассказал порталу News.ru

Таким образом, наблюдается противостояние центрального банка и россиян: одни скупают валюту, а другие стараются сбить курс доллара и евро.

Бесполезна не только скупка валюты, но и игра на бирже, — отмечают эксперты. Если вы не профессионал и не знаете всех тонкостей системы – то просто потеряете свои деньги. Но и хранить наличные в рублях не стоит.

Так что же делать? Ответ: надо тратить деньги. Ведь экономику поддерживает покупательская способность. Но бездумно разбрасываться деньгами не стоит. Купите то, что пригодиться вам в долгосрочной перспективе, к примеру, технику. Так как вполне вероятно, что цены со временем вырастут.

А вот что не стоит делать, так это искать помощи в кризис у различных организациях, которые предоставляют микрозаймы. Ведь погрязнуть в долгах в кризисное время – большая ошибка. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, говорит о том, что кредитки стоит тоже отложить в дальний ящик. На фоне пандемии большинство заведений закрывается, так как прибыль падает, так что свой бизнес не рекомендуется открывать. Не стоит совершать необдуманных решений, надо думать с расчетом на перспективу – вот что рекомендуется делать россиянам.

Деньги Ошибки Пандемия Россияне Сбережения
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