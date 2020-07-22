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Госдума одобрила закон в первом чтении об удаленной работе 

Закон
Фото: imag.one

На пленарном заседании Государственной думы в первом чтении был рассмотрен и принят законопроект, касающийся основных норм удаленной трудовой деятельности и новых возможностей совмещения дистанционной и очной занятости рабочего населения.

Инициаторами нового законопроекта стала целая группа депутатов и сенаторов, а на рассмотрение документ был предоставлен спикером Валентиной Матвиенко и председателем палаты Вячеславом Володиным. Ранее Владимир Путин заявил о том, что необходимо упростить все отношения, касающиеся удаленной трудовой занятости.

В новом законе предлагается ввести три основных определения: полностью дистанционная работа; комбинированная занятость; временно дистанционный режим, предполагающий частичную занятость вне определенного рабочего места, на основании трудового договора.

На основании нового проекта, работникам и работодателям предлагается разрешить самостоятельно выбирать, в каком формате они будут подписывать трудовой договор (в бумажном или электронном варианте).

После окончательного рассмотрения и принятия нового законопроекта, из раздела Трудового кодекса об удаленной работе будут убраны устаревшие и неактуальные нормативы. Туда будут внесены новые нормы, учитывающие все особенности дистанционный работы, время отдыха и работы, право удаленного работника во время рабочего процесса иметь статус «офлайн».

Госдума Закон Россия Трудовой кодекс
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