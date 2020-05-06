Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Гражданам РФ стало сложнее платить по кредитам. Причина – потеря работы


 Pavel Markovich0
Оплата кредита
Фото: vashgorod.ru

Платежеспособность граждан Российской Федерации, имеющих кредитные обязательства, в течении месяца самоизоляции из-за коронавирусной инфекции существенно ухудшилась. Почти треть заемщиков говорят, что причиной просрочки кредитных платежей стала потеря работы.

Соответствующая информация была обнародована РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и банки России. Статистические данные демонстрируют увеличение количества должников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%. Теперь доля просроченных кредитов составляет 60%. Из них 30% клиентов объясняют неспособность платить кредит в срок потерей работы (в апреле 2019 г. было 18%), падением доходов – 40% (30% в прошлом году).

Эксперты подчеркивают, что вынужденная самоизоляция негативно сказалась даже на добросовестных заемщиках, которые до этого времени всегда оплачивали кредит вовремя.

Читайте также:  Получить гражданство России теперь стало проще, указ уже подписан

В контексте кредитной темы стоит подчеркнуть, что крупные банки РФ, в связи со сложившейся ситуацией, начали снижать ставки по вкладам на фоне их повышения в начале апреля и в марте. Первыми снизили ставки Московский кредитный банк и банк «Открытие» (на 0,45-0,55 и 0,2 процентных пункта соответственно). Теперь ставки по вкладам в этих кредитных учреждениях составляют 5,75% и 5,65% годовых соответственно.

Связи поста: > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. В Госдуме РФ заговорили о дополнительной индексации пенсий и зарплат
  2. Какой способ сберечь сбережение россияне считают лучшим? Исследование
  3. Фондовые подвижки из-за чрезвычайной ситуации в КНР
  4. Кредитные каникулы по ипотеке можно оформить если долг не более 4,5 млн. рублей — не для всех городов
  5. Транспортный налог в 2020 году: каких изменений стоит ждать
  6. Пенсионеры могут переходить на карту «Мир» до 01.10.2020 г.
  7. В России создадут специальный реестр, чтобы следить за доходами граждан
  8. Центробанк России «избавился» от Сбербанка
  9. На сколько упадет рубль при сохранении низкой стоимости нефти?
  10. Ставки по ипотеке падают вместе с шансами на ее одобрение
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о