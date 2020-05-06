Гражданам РФ стало сложнее платить по кредитам. Причина – потеря работы

Платежеспособность граждан Российской Федерации, имеющих кредитные обязательства, в течении месяца самоизоляции из-за коронавирусной инфекции существенно ухудшилась. Почти треть заемщиков говорят, что причиной просрочки кредитных платежей стала потеря работы.

Соответствующая информация была обнародована РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и банки России. Статистические данные демонстрируют увеличение количества должников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%. Теперь доля просроченных кредитов составляет 60%. Из них 30% клиентов объясняют неспособность платить кредит в срок потерей работы (в апреле 2019 г. было 18%), падением доходов – 40% (30% в прошлом году).

Эксперты подчеркивают, что вынужденная самоизоляция негативно сказалась даже на добросовестных заемщиках, которые до этого времени всегда оплачивали кредит вовремя.

В контексте кредитной темы стоит подчеркнуть, что крупные банки РФ, в связи со сложившейся ситуацией, начали снижать ставки по вкладам на фоне их повышения в начале апреля и в марте. Первыми снизили ставки Московский кредитный банк и банк «Открытие» (на 0,45-0,55 и 0,2 процентных пункта соответственно). Теперь ставки по вкладам в этих кредитных учреждениях составляют 5,75% и 5,65% годовых соответственно.