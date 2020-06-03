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Гражданам России грозят сокращения


 Владимир Корниецкий0

 

Трудовая книжка
Фото: https://i10.fotocdn.net/s118/461050840a693ed0/public_pin_l/2705627992.jpg

Больше трети компаний Российской Федерации готовы сократить в среднем 16% своего официального штата. Данную информацию получил сервис hh.ru из своего исследования для «Известий».

Статистика говорит, что 22% представителей компаний не уверены в сокращении, а 14% компаний абсолютно уверены в будущем увольнении своих сотрудников. Но есть и положительные цифры: 35% фирм будут увеличивать текущую численность работников, а 18% — рассчитывают её сохранить.

Исследование показывает, что штат оптимизировали в 45% компаний, и сокращения коснулись 1/5 всех сотрудников. Около 14% компаний увеличили численность персонала, а 40% — ничего менять не стали.

Антон Табах, бывший директор по макроэкономическому анализу в агентстве «Эксперт РА», поделился с агентством «Прайм»:

«После снятия ограничений по COVID – 19 лидерами по безработице станут сферы туризма, развлечений и организации массовых мероприятий. Возможно, могут пострадать фирмы, бизнес которых строится на постоянных командировках сотрудников».

Правительство России уже предпринимает меры по устранению кризисных последствий карантина и разработало национальный план мероприятий по восстановлению экономики. Комплекс мер будет включать в себя поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), предоставление отсрочек по налогам и послабления в проверках для ИП.

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Для наиболее пострадавших фирм МСП была одобрена отсрочка по налогам и социальным платежам в первом квартале 2020 года. Во втором квартале предполагается освобождение от всех этих платежей. Для индивидуальных предпринимателей в пострадавших отраслях государство уменьшит сумму страховых взносов на пенсионное страхование на один МРОТ в фиксированном размере.

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