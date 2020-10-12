И без того слабая экономика РФ может еще больше ухудшиться

Михаил Хазин, экономист, замечает, что в ближайшее время состояние экономики государства вряд ли изменится в лучшую сторону, наоборот, ситуация будет только ухудшаться.

Причина, по которой Хазин дает такой пессимистический прогноз, кроется в том, что в последнее время в экономике стало слишком много проблем, обусловленных несколькими факторами: пандемия коронавируса, падение цен на углеводороды и так далее. Экономист отмечает, что выйти из текущего положения дел без существенного ущерба невозможно. Единственный выход из ситуации – проведение девальвации рубля, что позволит сократить расстояние между доходами и расходами граждан.

Стоит отметить, что похожая проблема уже была в России пять лет назад, но она была не такой масштабной. В 2015 году девальвация была лишь ответом на санкции, введенные в Европе и США против России. Сейчас, во-первых, санкции стало еще больше, а во-вторых, бюджет страны страдает не только от санкции из-за границы, но и от пандемии, как мы упомянули ранее.

Хазин призывает не торопится с выводами, и предполагает, что экономику страны могут ждать новые потрясения. Связывает он это с очередными выборами президента в Штатах, где уже складывается довольно напряженная атмосфера в связи с ними. Ведь если выборы президента станут началом краха экономики США и приведут вплоть до начала гражданской войны, то вместе с долларом рухнет и рубль, потому что российская валюта привязана к доллару. Если это произойдет, то каждый гражданин страны ощутит это на себе.