Индексацию пенсий предложили вернуть работающим пенсионерам

Не так давно пресс-службе главкома по труду и соц. политике Ярослава Нилова сообщили о новом законопроекте. А именно, в госдуму был внесен законопроект о возвращении индексации пенсий всё ещё работающим пенсионерам. Собственно, сама Нилов и был инициатором данного законопроекта.

Согласно выше названному законопроекту, индексация будет производиться начиная с 1 июля 2020 года.

Текст же законопроекта, как сообщают РИА новости, звучит следующим образом: «Начиная с первого июля 2020 года, должен быть осуществлен пересмотр размера страховой пенсии, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии… гражданам, которые осуществляют работу и (или) какую-либо иную деятельность, во время которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию».

Было предложено установить стоимость одного пенсионного коэффициента размером в 9 рублей. Фиксированная выплата же должна составлять в сумме 5686 рублей и 25 копеек к страховой пенсии.

С первого же апреля в Российской Федерации социальные пенсии были проиндексированы на 6.1%.