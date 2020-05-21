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Инициатива Минтруда о досрочном выходе на пенсию раскритикована


 Pavel Markovich0
На фото Зубец А. Н.
На фото Зубец А. Н.

Как сообщали недавно разные «СМИ», Минтруда выдвинуло инициативу, в которой предлагается расширить категорию граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Эта мера может стать антикризисной, и она помогла бы в ситуации обвала рынка труда.

Предложение состояло в том, что в 2020 году нужно дать возможность выйти на пенсию досрочно женщинам, достигшим 53,5 лет, а мужчинам — 58,5 лет. Специалисты считают, что так можно поддержать в стране занятость.

Доктор экономических наук Алексей Зубец, проректор Финансового университета при Правительстве РФ, заявил, что эта меры борьбы с безработицей не имеет смысла. В интервью изданию «Репортер 64» Зубец А. Н. сказал, что российскому правительству сейчас все же лучше выплачивать пособия по безработице, а не тратить средства на большое количество пенсионных выплат.

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Раскритиковав предложение Минтруда, Зубец А. Н. сказал, что ситуация по безработице на данный момент некритическая. До начала кризиса в связи с пандемией было зарегистрировано 700 тыс. безработных, а сейчас — 1,5 млн., о чем сообщил Президент Российской Федерации. Так что мнение экспертов Минтруда насчет того, что лучше все же платить пенсии, а не пособия по безработице, не имеет рационального смысла.

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