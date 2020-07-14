Исследование: россияне хотят отказаться от копеек

Банк «Открытие» провел исследование, которое выявило, что 80% жителей РФ выступили за то, чтобы вывести из денежного оборота монеты номиналом 1 и 5 копеек.

РИА «Новости» сообщает, что в исследовании 10 — 13 июля было задействовано 1000 человек от 18 до 60 лет. 42% участников опроса сказали, что можно одно- и пятикопеечные монеты вывести из оборота, потому что для расчетов хватает монет в 50 и 10 копеек. 37% респондентов не оспаривают полный отказ от всех мелких монет.

15% категорически против того, чтобы изымать из обращения монеты, так как копейка — это исторически сложившийся национальный символ (38%), и мелочь нужна для расчетов в общественном транспорте и магазинах (24%).

61% опрошенных, то есть большинство, признались, что не используют копейки несколько лет, а 18% вообще не помнят, когда в последний раз пользовались мелочью.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Александр Разуваев, директор аналитического центра «Альпари» предлагает провести деноминацию валюты РФ в 100 раз, так как возврат к копейке приведет к большему доверию к рублю. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, исключила процесс деноминации.