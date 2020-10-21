Из-за девальвации рубля китайцы стали богаче россиян

По данным Международного валютного фонда годовой доход на душу населения в Китае составляет $10 839, а в России — $9 972. Эта информация была озвучена радиостанцией «Говорит Москва».

Если сравнивать с прошедшим годом, то тогда ситуация складывалась наоборот: Китай отставал от России по этому существенному показателю. Причина кроется в падении курса национальной валюты, которое послужило фоном для снижения подушевого дохода.

Октябрьский график МВФ также показал, что что Вьетнам обогнал Украину по показателю годового дохода на душу населения.

Ранее было проведено исследование центром «Ромир», результаты которого опубликовал «Рамблер». По данным центра в российских семьях снизился объем свободных денег на 25%, если сравнивать с сентябрем прошлого 2019 г., и на 10%, если сравнивать с августом текущего года. На фоне этих цифр курс евро по отношению к рублю поднялся выше 92 руб. по итогам торгов на Московской бирже.

По мнению Максима Решетникова, министра экономразвития страны, России нужно привыкать к новой реальности и адаптировать под нее бюджет.