Главная » Новости » Экономика

Из-за девальвации рубля китайцы стали богаче россиян

По данным Международного валютного фонда годовой доход на душу населения в Китае составляет $10 839, а в России — $9 972. Эта информация была озвучена радиостанцией «Говорит Москва».

Если сравнивать с прошедшим годом, то тогда ситуация складывалась наоборот: Китай отставал от России по этому существенному показателю. Причина кроется в падении курса национальной валюты, которое послужило фоном для снижения подушевого дохода.

Октябрьский график МВФ также показал, что что Вьетнам обогнал Украину по показателю годового дохода на душу населения.

Ранее было проведено исследование центром «Ромир», результаты которого опубликовал «Рамблер». По данным центра в российских семьях снизился объем свободных денег на 25%, если сравнивать с сентябрем прошлого 2019 г., и на 10%, если сравнивать с августом текущего года. На фоне этих цифр курс евро по отношению к рублю поднялся выше 92 руб. по итогам торгов на Московской бирже.

По мнению Максима Решетникова, министра экономразвития страны, России нужно привыкать к новой реальности и адаптировать под нее бюджет.

Девальвация Китай Россия Рубль
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Экономика 0
Российское правительство выделило средства на новую выплату на детей
По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина государством будет выделено порядка 4,31 млрд. рублей на поддержку
Налог
Экономика 0
Налог на бездетность: полету фантазии чиновников нет предела
Недавно российские СМИ взорвал в буквальном смысле скандал: глава «Совета матерей» (председатель сей общественной
экономика РФ
Экономика 0
И без того слабая экономика РФ может еще больше ухудшиться
Михаил Хазин, экономист, замечает, что в ближайшее время состояние экономики государства вряд ли изменится
Выплаты на детей
Экономика 0
Выплаты на детей от трех до семи лет одобрены: решение Правительства, внушающее оптимизм
Опасения по поводу отмены ежемесячных выплат на детишек возрастом от 3 до 7 лет
Вторичное жилье
Экономика 0
Почему в Москве дорожает самое дешевое жилье?
После окончания режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, в Москве вырос спрос на вторичное жилье,
Фынансисти
Экономика 0
Финансистами были названы основные ошибки, допущенные россиянами во время кризиса
Россиян натолкнули на мысль, что обезопасить свои денежные сбережения во время кризиса можно, отказавшись
Вторичное жилье
Экономика 0
Рынок вторичного жилья в РФ переживает стагнацию
Тенденция к снижению цен на вторичное жилье в РФ проявилась и в конце третьего
Миллиарды
Экономика 0
Кому коронавирус, а кому миллиарды! На сколько выросло состояние российских миллиардеров за время пандемии
Как сообщается на портале «Рамблер» со ссылкой на РИА «Новости», общее состояние российских миллиардеров
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.