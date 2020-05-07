Из-за нового вида страхования вырастут проценты по ипотеке

В Центробанке разработали новый механизм страхования ипотеки. Он будет распространяться только на новые кредиты и будет включать страхование недвижимости и жизни на остаточную стоимость ссуды.

Комментируя нововведение, в Банке России подчеркнули, что, не смотря на повышение процентов, в общем, стоимость ипотеки останется неизменной или даже снизится. Новый вид страхования будет осуществляться по прямому соглашению между страховой компанией и банком и распространится только на новые ипотечные кредиты.

В комплект страховых документов войдет две основные составляющие – страхование жизни и страхование недвижимости на остаточную стоимость кредита, если будет иметь место несчастный случай. Также банк-кредитор, если он выполняет и роль страхового агента, может предложить клиенту дополнительное страхование. Но это только по желанию самого клиента.

Алексей Войкулов, вице-президент Ассоциации банков «Россия» уточнил, что банки будут иметь возможность подписывать договоры со страховыми компаниями на более выгодных условиях. Достичь этого можно будет за счет массовости заявок. Сэкономленные средства можно будет транслировать клиентам в виде скидки.

Стоит напомнить, что в конце апреля текущего года от Центробанка поступило предложение освободить граждан от страховых платежей по ипотечным кредитам. Суть предложения состоит в том, что теперь клиенты не будут обязаны за свой счет, самостоятельно страховать возможные риски по оформленной ипотеке. Эти обязанности возьмут на себя банк-кредитор и страховая компания. На сегодняшний день клиенты обязаны страховать покупаемую и передаваемую в залог недвижимость, а также, в большинстве случаев, свое здоровье и жизнь.