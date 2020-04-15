Известные экономисты призвали начать раздачу денег россиянам

Группа известных российских экономистов, включая Константина Сонина и Сергея Гуриева, представили доклад по антикризисным мерам. В числе предложений значились и радикальные меры (раздача россиянам денег, смягчение режима).

Специалистами предложено увеличение расходов на поддержку экономики до 8-10% от ВВП (радикальный вариант) или 4-6% (консервативный вариант). В настоящий момент власти намерены потратить на это 1,5% от ВВП. При этом средства ФНБ на данные цели расходовать не планируется. Экономисты не согласны с этим, поскольку стране требуется максимум средств.

Учитывая разрушительную мощь глобального кризиса и ограничений в связи с коронавирусной пандемией использование средств ФНБ просто необходимо. При этом полностью расходовать его не следует (максимальный уровень сокращения фонда – 50%). В настоящее время объемы ликвидных ресурсов ФНБ достигают 125 млрд долларов.

Особенно пострадают от кризиса компании, представляющие список МСП. Для предприятий с сокращением выручки в марте-апреле на уровне 50% и выше экономисты предлагают предоставлять кредитные средства в размере 80% от сумм, потраченных на зарплату. В качестве мер поддержки рассматривается и списание задолженности по кредитам и налогам, сформировавшейся во время кризиса. Однако помощь должны получить лишь те компании, которые сохранили занятость на уровне 70% и выше.

Населению также необходима помощь. Ее предполагается оказывать 3 способами: дополнительными пенсионными выплатами, выплатами на граждан и субсидированными платежами на ЖКХ. Размеры выплат необходимо рассчитать с учетом потребностей и текущих возможностей. Для прямой поддержки нормальной представляется сумма в 10000 рублей (3 выплаты: весной, летом и осенью). Также следует упростить выплату пособий безработным и повысить его.

Экономисты негативно расценивают предложения, пользующиеся поддержкой у власти. Так, искусственная заморозка цен может привести к формированию барьеров в отрасли и вызовет сомнение в независимости Центробанка.