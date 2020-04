К лету в России цены на квартиры могут впасть на 15-20%

Еще в марте эксперты выдавали прогнозы о ближайшем росте цен на рынке российской недвижимости. И основания у них были вполне логичными – будущий рост виделся в связи с переменами курса валют.

Казалось бы, имеющие долларовые накопления граждане должны были воспользоваться благоприятными обстоятельствами и вложить подросший капитал в недвижимость. А ослабление рубля должно было бы подстегнуть поторопиться планирующие оформление ипотеки до изменения политики банков по жилищным кредитам семьи.

Однако, апрель и сеющая по миру панику и смерть пандемия внесли свои коррективы в прогнозы. С вирусом связаны ожидания падения спроса, а затем и снижения стоимости на недвижимость от застройщиков и на вторичное жилье. По сообщениям газеты «Известия«, участники рынка и эксперты ожидают к лету 20-процентного падения цен в РФ.

По словам А. Попова, руководящего аналитическим центром ЦИАН, прогнозы основаны на падении покупательной способности с одновременным ростом безработицы в стране. Поэтому становится очевидным, что продавцам вторичного рынка и девелоперам придется расстаться с мечтами о прибыли и снижать цены на квартиры.

Падение начнется с апреля. Оно может достигнуть 10-15 процентов по Москве и аналогично в Санкт-Петербурге. Общее мнение участников рынка таково, что продолжительность пандемии и особенно связанные с ней ограничения будут прямо влиять на спрос. Чем дольше это продлится, тем меньше будет желание населения приобретать недвижимость.

