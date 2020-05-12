Как получить деньги на ребенка в РФ в условиях самоизоляции

Многие семьи, оказавшиеся в сложном положении из-за коронавируса, интересуются вопросом, кому полагается дополнительная поддержка со стороны государства. Во время изоляции закрыты детские учреждения, некоторые семьи оказались без источников дохода. Многим нужны разъяснения, как получить деньги на ребенка.

Основные гарантии государства

В связи с неблагоприятной ситуацией, всем семьям с детьми до 3-х лет предусмотрены выплаты с апреля по июнь 2020 г., соответственно Указу № 249. Лицам, сидящим с детьми, полагаются ежемесячные выплаты – 5000 рублей на ребенка. Эти льготы не должны учитываться, когда речь идет о начислении других сумм для поддержки граждан.

Выплаты получат семьи с детьми до 3-х лет, если дети имеют гражданство РФ. Материальная помощь полагается семьям, родивших (усыновивших) ребенка в период с 1.01 2020 года до настоящего времени. Льгота имеет силу до 1.10 2020 года. Порядок начисления будет передан в Пенсионный фонд, деньги будут перечисляться автоматически (на основе данных ЗАГСа). Семьям с детьми 3 – 7 лет начисления полагаются с июня текущего года. При подтверждении статуса малообеспеченных можно рассчитывать на поддержку в течение года. Подача заявлений переводится в электронный формат с проверкой контролирующим органом. Выплаты по б/л возрастут с апреля – не менее 12130 руб./мес. Стаж не учитывается. В эту категорию входят больничные листы в связи с самоизоляцией (родители вернулись из-за границы) или по уходу за ребенком. Выплаты придут автоматически (с 1 апреля 2020 г.), при условии подтверждающих документов о выезде. Больничный лист прибывших из-за границы оформляется на сайте Госуслуг в электронном формате Дополнительно – продуктовые наборы, которые вводятся в разных регионах. Стандартный набор, рассчитанный на 12 дней (крупы, овощи, консервы), получат малоимущие семьи с подтвержденным статусом, обратившись по месту учебы ребенка с заявлением о помощи. Ипотечные каникулы полагаются семьям, потерявших из-за карантина белее 1/3 доходов (регистрация на бирже труда, б/л, расторжение трудового договора). Льготные категории российских граждан могут рассчитывать на продление периода получения пособий и субсидий до полугода. Дополнительные документы при переоформлении не требуются.

Инициативы Президента РФ от 11 мая

Все упомянутые начисления подписаны главой государства 8 апреля 2020 года. 11 мая Владимир Путин объявил о дополнительной финансовой поддержке семьям с детьми, в связи с пандемией коронавируса. Он предложил добавить по 3000 рублей на ребенка, чьи родители утратили источник доходов. В семьях с детьми от 3 до 7 лет выдадут одноразовую помощь до 33000 рублей с июня (за полгода). Глава государства предложил поддержать тех, кто действительно в этом нуждается.

Путин поручил государству изыскать резервы, чтобы вдвое повысить размер минимальной выплаты по уходу за ребенком (для неработающих граждан). Семьи с правом на материнский капитал получат по 5000 рублей на каждого ребенка до конца следующего месяца. Тем, кто сидит на самоизоляции с детьми от 3 до 16 лет, будут получать по 10000 рублей на ребенка с 1 июня.

Важно! Обратиться за начислением денег можно будет через сайт Госуслуги или ПФР с 12 мая, – подчеркнул глава государства.

Суммарно, дополнительную поддержку в период пандемии коронавируса должны получить не менее 27 млн малолетних граждан РФ, уточнил Путин. Выплаты первого этапа материальной помощи должны быть не менее половины прожиточного минимума (5500 рублей).