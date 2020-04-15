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Как вклады россиян могут помочь в борьбе с коронавирусом?


 Pavel Markovich0

В одном из СМИ появилось громкое заявление главы Счетной палаты, которое затрагивает финансовые права и интересы граждан страны. В частности, по данным OrenGrad.ru, Алексей Кудрин предложил направить депозиты россиян на борьбу с коронавирусом.

Россияне
Фото: edinstvo-news.ru

Позже «РИА Новости» разъяснили суть его предложения. Чиновник не предлагал «грабить» население и молча направлять деньги россиян на нужды государства. В основе его предложения лежало привлечение частных инвестиций на сторону государства, то есть предложить людям вложиться в государственные облигации (ОФЗ).

По мнению Кудрина, данный механизм спасет экономику страны от сильнейшего кризиса, а люди позже смогут не только забрать свои деньги, но и получить определенную выгоду. Он также акцентировал внимание, что это обычная практика банков.

Пока средства россиян находятся на счетах в банках, кредитная организация может ими «распоряжаться», пускать в оборот на праве «доверительного управления». Граждан не волнует, что с ними делает банк, им важно получить свои деньги и проценты, начисленные в течение периода действий их депозита.

Аналитики не раз отмечали, что коронавирус и глобальные затраты государства на его профилактику и предотвращение, лечение населения могут ударить не экономике страны и банкам.

По мнению Кудрина, маневр с гособлигациями – оправданный и надежный маневр, который поможет как государству, так и людям.

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