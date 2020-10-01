Какие российские продукты питания пользуются популярностью за границей?

За последние годы российский агропромышленный экспорт, как рассказали эксперты, растет и становится разнообразнее.

Подчеркивается, что традиционным спросом пользуются такие продукты, как рыба, пшеница, масло и мясо. Тем не менее список востребованной продукции пополнился новыми позициями.

Как рассказал «РИА Новости» руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, отмечается также динамичное увеличение вывоза за рубеж продукции животноводства и отдельных видов растениеводческой продукции с высокой степенью переработки.

По его словам, речь прежде всего идет о поставках за рубеж картофельных гранул и хлопьев, которые применяются при производстве супов-пюре и чипсов. Например, за 2020 год объем отгрузки может достичь $7 млн.

Помимо этого, эксперты отмечают увеличение вывоза за рубеж рыжикового масла, которое по своему составу близко к кедровому.

Среди необычных видов рыбной продукции, поставляемой России на экспорт, эксперты отметили увеличение спроса на сардину иваси, оплодотворенную икру осетровых и черного конгрио.