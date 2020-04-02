Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Какой способ сберечь сбережение россияне считают лучшим? Исследование


 Pavel Markovich0Связи поста:

Аналитический центр НАФИ выяснил мнение россиян о том, как сохранить сбережения в кризис. Документ, подтверждающий исследование, находится в редакции «Лента.ру».

Кризис

Самым надёжным вложением в условиях нестабильной экономики 40% респондентов считают покупку недвижимости. Многие участники опроса высказались также в пользу вкладов в государственные банки. Надёжным назвали такое вложение 23% респондентов, а 19% — выгодным. На третьем месте находится покупка золота (21 и 18% соответственно).

Паевые и пенсионные фонды, а также приобретение акций пользуются у россиян меньшей популярностью. Интересно, что исследование выявило различие мнений в зависимости от пола респондентов. Так, мужчины с большим доверием относятся к вложениям в акции, чем женщины.

Замедление экономики на фоне эпидемии и падение рубля вынуждают россиян быть осторожными. Обвал российских акций в первом квартале 2020 года, и снижение стоимости нефти, которая опускалась за последние недели до значений начала 2000-х годов, тоже не добавляют оптимизма.

По мнению Алексея Кудрина, на конец года ВВП страны существенно снизиться и потеряет до восьми процентов. Председатель счётной палаты не исключает более мягкого сценария развития событий при условии поддержки экономики. Для этого потребуются «нестандартные» меры поддержки, например, субсидирование отдельных отраслей. Кудрин допускает, что в 2020 году траты резервного фонда окажутся больше запланированных.

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Пенсию в России будут платить разными способами
  2. Квартиры в Москве комфорт-класса подорожали
  3. В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии
  4. Какие льготы положены федеральным ветеранам труда в 2019 году.
  5. Россиянам станет проще расплачиваться пластиковыми картами.
  6. Ипотека будет доступна гражданам РФ даже при пандемии
  7. В России может быть введен новый налог с зарплаты.
  8. ПФР раз в 3 года автоматически будет отправлять уведомление о размере будущей пенсии
  9. Скрытые опасности карты МИР при ее получении
  10. Неработающие пенсионеры летом 2019 получать доплаты к пенсии.
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о