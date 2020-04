Какой способ сберечь сбережение россияне считают лучшим? Исследование

Аналитический центр НАФИ выяснил мнение россиян о том, как сохранить сбережения в кризис. Документ, подтверждающий исследование, находится в редакции «Лента.ру».

Самым надёжным вложением в условиях нестабильной экономики 40% респондентов считают покупку недвижимости. Многие участники опроса высказались также в пользу вкладов в государственные банки. Надёжным назвали такое вложение 23% респондентов, а 19% — выгодным. На третьем месте находится покупка золота (21 и 18% соответственно).

Паевые и пенсионные фонды, а также приобретение акций пользуются у россиян меньшей популярностью. Интересно, что исследование выявило различие мнений в зависимости от пола респондентов. Так, мужчины с большим доверием относятся к вложениям в акции, чем женщины.

Замедление экономики на фоне эпидемии и падение рубля вынуждают россиян быть осторожными. Обвал российских акций в первом квартале 2020 года, и снижение стоимости нефти, которая опускалась за последние недели до значений начала 2000-х годов, тоже не добавляют оптимизма.

По мнению Алексея Кудрина, на конец года ВВП страны существенно снизиться и потеряет до восьми процентов. Председатель счётной палаты не исключает более мягкого сценария развития событий при условии поддержки экономики. Для этого потребуются «нестандартные» меры поддержки, например, субсидирование отдельных отраслей. Кудрин допускает, что в 2020 году траты резервного фонда окажутся больше запланированных.

