Карантин съел финансы: как сэкономить во время пандемии

Денежные запасы очень быстро тают. Если нет возможности выйти на работу из-за пандемии коронавируса, нужно учиться экономить средства.

Посидеть дома в изоляции можно неделю, месяц, но в этот период приходится оплачивать коммунальные услуги, кредиты и чем-то питаться, поэтому денежные запасы быстро тают. Когда средства заканчиваются, а возможности работать нет, приходится экономить всеми возможными способами.

Как экономить во время пандемии коронавируса

Отказаться от использования кредитной карты. Банк берет немалые проценты за пользование своими средствами, поэтому оплачивать кредиткой какие-то покупки желательно только в крайнем случае. Проанализировать цены в интернет-магазинах, сравнить стоимость доставки. Какие-то продукты могут стоить дешевле в одном магазине, другие продукты – в другом. Можно разбивать покупки на 2 части, если доставка бесплатная, либо заказывать, к примеру, в понедельник определенный набор продуктов питания в одном интернет-магазине, а в четверг сделать заказ в другом. При этом не помешает делать небольшой запас на крайний случай. Экономить во время пандемии коронавируса можно на коммунальных услугах. Для начала следует приучить всех домочадцев не бросать включенными электроприборы, свет в комнате, где никого нет. Если микроволновая печь не используется, ее желательно отключать от сети. Это же касается телевизора и остальной техники, кроме холодильника. У многих есть привычка оставлять включенным телевизор в течение дня, компьютер или ноутбук, поэтому и приходят большие счета за электроэнергию. Воду также можно экономить, например, не включать большой напор во время мытья посуды. Не заказывать на дом готовую еду – пиццу, китайские блюда и др. Чтобы экономить деньги, нужно готовить самостоятельно, ведь это не так сложно. Сварить простой суп, макароны сможет даже школьник. Не покупать антисептики. Вымывать обувь и полы можно водой с добавлением хлора. Обеззараживать какие-то поверхности, руки можно спиртом с добавлением перекиси водорода. Если во время карантина нет возможности купить спирт, допустимо использовать одеколон, алкогольные напитки, где содержание спирта составляет минимум 65%. Это будет намного дешевле, чем купить готовый антисептик. Отказаться от использования одноразовых медицинских масок во время посещения магазина, выгула собаки. Для этих целей вполне подойдет тканевая многоразовая маска, которую можно сшить самостоятельно. В интернете масса моделей масок, осталось только найти дома хлопковую ткань и изготовить простое изделие.

Коронавирусная инфекция изменила мир, многие люди вынуждены сидеть дома без работы, но рано или поздно пандемия закончится.