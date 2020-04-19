Карантин съел финансы: как сэкономить во время пандемии

Денежные запасы очень быстро тают. Если нет возможности выйти на работу из-за пандемии коронавируса, нужно учиться экономить средства.
Посидеть дома в изоляции можно неделю, месяц, но в этот период приходится оплачивать коммунальные услуги, кредиты и чем-то питаться, поэтому денежные запасы быстро тают. Когда средства заканчиваются, а возможности работать нет, приходится экономить всеми возможными способами.
Как экономить во время пандемии коронавируса
- Отказаться от использования кредитной карты. Банк берет немалые проценты за пользование своими средствами, поэтому оплачивать кредиткой какие-то покупки желательно только в крайнем случае.
- Проанализировать цены в интернет-магазинах, сравнить стоимость доставки. Какие-то продукты могут стоить дешевле в одном магазине, другие продукты – в другом. Можно разбивать покупки на 2 части, если доставка бесплатная, либо заказывать, к примеру, в понедельник определенный набор продуктов питания в одном интернет-магазине, а в четверг сделать заказ в другом. При этом не помешает делать небольшой запас на крайний случай.
- Экономить во время пандемии коронавируса можно на коммунальных услугах. Для начала следует приучить всех домочадцев не бросать включенными электроприборы, свет в комнате, где никого нет. Если микроволновая печь не используется, ее желательно отключать от сети. Это же касается телевизора и остальной техники, кроме холодильника. У многих есть привычка оставлять включенным телевизор в течение дня, компьютер или ноутбук, поэтому и приходят большие счета за электроэнергию. Воду также можно экономить, например, не включать большой напор во время мытья посуды.
- Не заказывать на дом готовую еду – пиццу, китайские блюда и др. Чтобы экономить деньги, нужно готовить самостоятельно, ведь это не так сложно. Сварить простой суп, макароны сможет даже школьник.
- Не покупать антисептики. Вымывать обувь и полы можно водой с добавлением хлора. Обеззараживать какие-то поверхности, руки можно спиртом с добавлением перекиси водорода. Если во время карантина нет возможности купить спирт, допустимо использовать одеколон, алкогольные напитки, где содержание спирта составляет минимум 65%. Это будет намного дешевле, чем купить готовый антисептик.
- Отказаться от использования одноразовых медицинских масок во время посещения магазина, выгула собаки. Для этих целей вполне подойдет тканевая многоразовая маска, которую можно сшить самостоятельно. В интернете масса моделей масок, осталось только найти дома хлопковую ткань и изготовить простое изделие.
Коронавирусная инфекция изменила мир, многие люди вынуждены сидеть дома без работы, но рано или поздно пандемия закончится.