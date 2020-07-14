Кого ждет повышение пенсий в августе?

С 1 августа повысят пенсии трем категориям граждан. Будет осуществлено надбавки к выплатам пенсионерам что работают, а также увеличение коснется отчислений по программе софинансирования и накопительных пенсий.

Как сообщает РИА «ФАН», Андрей Исаев, член комитета ГД по соцполитике и труду, сказал, что перерасчет будет осуществляться беззаявительно, так как заявление бессмысленно: кто же будет противиться повышению пенсионных выплат?

Работающие пенсионеры будут иметь прибавку с границей в 3 балла (271 рубль), и расчет суммы будет производиться индивидуально, в соответствии с зарплатой пенсионера.

У накопительной пенсии будет повышение на 9,13%. Оно ждет 80 тысяч граждан. Как сообщают в ПФР, этот процент назначен, исходя из того, каковы итоги инвестирования пенсионных накоплений.

Для пенсионеров, принимающих участие в программе софинансирования, выплаты будут увеличены на 7,99%. Этот перерасчет ждет в августе 32 тысяч жителей России.

Также недавно в Госдуме предложили возвратить индексацию пенсионных выплат инвалидам, которые работают. Ярослав Нилов считает, что при сложившихся сложных условиях пенсионные выплаты инвалидов не могут обеспечить достойную жизнь.

По ориентировочным данным, предполагаемую индексацию смогут получить 1,5 миллионов граждан России. Об этом говорит «Национальная служба новостей».